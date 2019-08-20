«Промсвязьбанк» судится с экс-совладельцем Алексеем Ананьевым из-за брачного договора

Промсвязьбанк предъявил новые претензии к экс-владельцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Промсвязьбанк» через суд требует расторжения брачного договора Алексея Ананьева с супругой Дарьей, который он заключил всего за два месяца до начала санации кредитной организации. По договору жене предпринимателя перешло все недвижимое имущество и коллекция с произведениями искусства.

«Промсвязьбанк» подал иск в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с бизнесмена компенсацию в сумме 282 млрд рублей. В кредитной организации говорят о злоупотреблении правами бывших владельцев. «Осознавая, что с них могут взыскать имущество и привлечь к ответственности, они стали переводить свое имущество на своих жен», — заявили истцы в суде, их слова приводит сайт Business FM. По данным банка, Алексей Ананьев переписал на супругу кроме недвижимости около 5 тысяч картин. Истцы просят суд потребовать у нотариуса все допсоглашения к брачному договору.

Представители супругов Ананьевых в свою очередь заявили, что банк не вправе оспаривать брачный договор. «Эта информация является конфиденциальной. Судом еще не установлено, имеете ли вы право на взыскание убытков», — отметила сторона ответчиков. Они подчеркнули, что ранее на имущество братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых [экс-сенатор от Ямала и его брат] судом уже был наложен арест.

Рассмотрение дела было отложено до 12 сентября.

Как ранее писало «URA.RU», в мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев «Промсвязьбанка» на сумму 282,2 млрд рублей. В банке считают, что ущерб бизнесу был нанесен из-за подписания экс-владельцами убыточных сделок. Помимо братьев Ананьевых, ответчиками выступают еще 15 топ-менеджеров.