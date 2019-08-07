Самолет брата экс-сенатора Ямала выставлен на продажу

Ранее суд не смог арестовать самолет по иску Промсвязьбанка к бывшим владельцам Фото: Владимир Жабриков

Самолет Bombardier Challenger 650, который был арестован в рамках иска Промсвязьбанка к бывшему совладельцу Алексею Ананьеву, выставлен на продажу. В середине июня, как писало «URA.RU», арбитражный суд снял с самолета арест.

Согласно данным с сайта Controller, на котором содержится информация о продаже самолетов и их комплектующих, Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 базируется в столице Австрии Вене. Стоимость лайнера не указывается, однако, по словам основателя авиапортала Central Jets Дмитрия Семенихина, она может достигать 16 миллионов долларов, передает Forbes.

Как писало «URA.RU», Bombardier Challenger 650, принадлежащий экс-владельцу Промсвязьбанка и брату бывшего сенатора от Ямала Дмитрия Ананьева Алексею, был арестован в мае этого года арбитражным судом Москвы в рамках иска на 282 миллиарда рублей. Однако в июне ограничения были сняты, поскольку защитнику Ананьева удалось доказать, что бизнес-джет не является его собственностью.