В одном из регионов Урала подешевел бензин

По данным Росстата, цена бензина на Ямале стала ниже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямал стал единственным уральским регионом, где бензин в среднем подешевел на 3,16 рубля. Об этом сообщается в отчете Росстата. Но эксперты полагают, что это связано с неверными подсчетами ведомства.

В документе указано, что в июне средняя цена на бензин в округе составила 45,38 рубля, а в августе — 42,22. Топливо марки АИ-92 в августе также подешевело — до 40,99 рубля (42,34 рубля в июне). Снизилась стоимость АИ-95, в августе она составила 43,05 рубля, тогда как в июне — 44,09.

Однако, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (филиал Российского энергетического агентства Минэнерго РФ), цена бензина марки АИ-92 в августе, наоборот, выросла: она составила 41,55 рубля, а бензин АИ-95 стал стоить 43,96 рубля за литр.

В беседе с «URA.RU» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев удивился подсчетам Росстата. «Это какая-то аномалия. С чем она связана, сказать сложно. В целом пока что есть все основания для роста цен на бензин. Может быть все что угодно», — отметил Танкаев.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов также затруднился объяснить падение цен на топливо. «Мне затруднительно ответить, потому что вопрос — как считали, по каким заправкам. Вполне возможно, что посчитали криво. Очень странная ситуация: предпосылок к снижению цен нет», — сообщил эксперт.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Росстата не удалось. Был направлен запрос.