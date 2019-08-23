Кремль оценил развитие отношений между Россией и Украиной

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков объяснил, что происходит между Россией и УкраинойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В отношениях между Россией и Украиной начался диалог, которые уже дал свои результаты. Об этом в ходе конференц-колла 23 августа заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы констатируем начало диалога между двумя президентами — Путиным и Зеленским. Констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — уточнил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном уточнил, что общение с его украинским коллегой Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм». Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля — они обсуждали судьбу украинских военных пленных в Донбассе.

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