Кремль оценил развитие отношений между Россией и Украиной

В отношениях между Россией и Украиной начался диалог, которые уже дал свои результаты. Об этом в ходе конференц-колла 23 августа заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы констатируем начало диалога между двумя президентами — Путиным и Зеленским. Констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — уточнил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном уточнил, что общение с его украинским коллегой Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм». Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля — они обсуждали судьбу украинских военных пленных в Донбассе.