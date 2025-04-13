Отношения между киевским режимом и Вашингтоном испытывают определенные трудности. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков в интервью корреспонденту «Россия» Павлу Зарубину.
«Дело в том, что у киевского режима не очень то клеится с Вашингтоном. Мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — рассказал Песков в беседе с журналистом. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром».
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