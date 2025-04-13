Песков: у киевского режима не очень «клеится» с Вашингтоном

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Песков отметил, что поведение представителей киевского режима не импонирует администрации Трампа
Песков отметил, что поведение представителей киевского режима не импонирует администрации Трампа Фото:

Отношения между киевским режимом и Вашингтоном испытывают определенные трудности. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков в интервью корреспонденту «Россия» Павлу Зарубину. 

«Дело в том, что у киевского режима не очень то клеится с Вашингтоном. Мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — рассказал Песков в беседе с журналистом. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром».

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Отношения между киевским режимом и Вашингтоном испытывают определенные трудности. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков в интервью корреспонденту «Россия» Павлу Зарубину.  «Дело в том, что у киевского режима не очень то клеится с Вашингтоном. Мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — рассказал Песков в беседе с журналистом. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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