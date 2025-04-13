Чемпион мира борец Цаболов дисквалифицирован на шесть лет

Бывший член сборной России по борьбе и чемпион мира 2014 года Хетаг Цаболов, который с 2021 года выступал за Сербию, дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют официальные документы. Нарушение произошло 4 апреля 2024 года, а срок дисквалификации начался 28 июня 2024 года.
«Победитель чемпионата мира 2014 года по борьбе в составе сборной России Хетаг Цаболов, выступавший с 2021 года за Сербию, дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил», — пишет ТАСС. Документы есть в распоряжении агентства.
Дисквалификация Цаболова связана с нарушением статьи 2.5 Всемирного антидопингового кодекса, которая касается «Фальсификации». Это предполагает уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы.
До наступления дисквалификации Цаболов успел участвовать в Олимпийских играх в Париже. После Игр-2024 Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) провело дополнительное расследование, которое подтвердило его вину в нарушении антидопинговых правил. В результате после временного отстранения и участия в Олимпиаде спортсмен был окончательно дисквалифицирован.
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