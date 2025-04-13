ВСУ потеряли в Курской области более 74 тысяч военных

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ВСУ потеряли десятки тысяч солдат на курском направлении
ВСУ потеряли десятки тысяч солдат на курском направлении Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Потери украинской стороны в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию российского региона составили более 74 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве оборона РФ.

«Потери ВСУ на территории Курской области превысили 74 тысячи военнослужащих», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

При этом за последние сутки на курском направлении ВСУ потеряли до 190 бойцов. Также в министерстве добавили, что ВС РФ уничтожили один украинский танк.

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Потери украинской стороны в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию российского региона составили более 74 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве оборона РФ. «Потери ВСУ на территории Курской области превысили 74 тысячи военнослужащих», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. При этом за последние сутки на курском направлении ВСУ потеряли до 190 бойцов. Также в министерстве добавили, что ВС РФ уничтожили один украинский танк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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