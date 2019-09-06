Политолог объяснил, почему коммунисты на Дальнем Востоке поджигают свои машины перед выборами

В результате поджога пострадала агитационная машина кандидата в губернаторы от КПРФ Фото: сообщество «Регион-65» Вконтакте

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Ногликах Сахалинской области неизвестный поджег агитационный автомобиль кандидата в губернаторы Алексея Корниенко (КПРФ). Коммунисты обвинили в нападении политических противников. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил «URA.RU», что члены КПРФ сами подожгли свою машину.

«Только ленивый не в курсе, что бригаду черных пиарщиков КПРФ, которые работали [на выборах губернатора 2018 года] в Приморье, сейчас высадили на Сахалине. Они сперва придумали какие-то ядерные могильники, а теперь сами сожгли свою машину и говорят, что на них нападают», — сказал политолог.

Он отметил, что КПРФ понимает, что гонка проиграна, и хочет «нанести максимальный ущерб» региональным властям и организаторам выборов. Мартынов сравнил подобные стратегии с политикой 1990-х годов в России и отметил, что данные специалисты в 2000-х годах работали на Украине, а теперь вернулись в РФ.

В ночь на 6 сентября неизвестный облил горючей жидкостью и поджег агитационный автомобиль кандидата Корниенко в муниципалитете Ногликский Сахалинской области. Это не первый случай, когда автомобили, близкие к партии, подвергаются атакам. Так, 18 августа неизвестные сожгли три машины на стоянке депутата-коммуниста из думы Надеждинского района Приморского края Олега Григорьева. С 29 на 30 августа в Партизанске преступники сожгли машину кандидата в депутаты местной думы Дмитрия Рослого.

На выборах главы Приморья в 2018 году было зафиксировано множество нарушений, в том числе со стороны КПРФ. В результате был назначен второй тур.

Выборы губернатора Сахалинской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Кочергин («Коммунистическая партия социальной справедливости»), врио главы региона Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) и Дмитрий Флеер (ЛДПР).