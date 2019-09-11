Юрий Дудь призвал не молчать о «беспределе» в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @ uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

Журналист Юрий Дудь на вручении премии «Человек года» журнала GQ призвал россиян не молчать, когда в стране происходит «беспредел». Многие люди, сталкиваясь с коррупцией или обманом, возмущаются «слишком тихо», считает он. Читайте, как оценили эти слова в Кремле, и почему телеведущий Владимир Познер отказался считать событием речь Дудя о «беспределе».

Минздрав планирует штрафовать государственные больницы за плохое лечение россиян. Кремлевский врач рассказал, как из-за новых штрафов могут пострадать врачи и пациенты.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал поднять пенсии россиян. Говорит, что выплаты обгонят инфляцию.



Даже спустя месяц после митингов в Москве лозунг «Допускай!» не потерял актуальность. Он объединяет людей вне зависимости от политических взглядов. Рассказываем, чем выборы 8 сентября аукнутся россиянам спустя семь лет.



С начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян. Самым резонансным случаем стала трагедия на курорте в Бодруме, когда рука 12-летней девочки попала в трубу бассейна, малышка впала в кому и умерла. Врач объяснил причины массовых смертей на курортах Турции. Среди них — любовь к еде, алкоголю и отсутствие контроля за детьми.



В Екатеринбурге гинеколога с 19-летним стажем уволили из-за политических войн. Врачу предложили работу лифтера или уборщика. Под сокращение попала и его мать — акушер-гинеколог с 45-летним стажем. Увольнение может быть связано с «зачисткой» команды бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова.