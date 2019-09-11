В Кремле оценили выступление Дудя, призвавшего не молчать о «беспределе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии GQ. Получая награду, журналист призвал всех не «встречать беспредел молчанием».
«Мы не склонны преувеличивать значения тех или иных светских мероприятий. И тем более не склонны проецировать высказывания на таких мероприятиях на общие настроения», — передает корреспондент «URA.RU» слова Пескова. Пресс-секретарь президента уточнил, что, кроме высказанных точек зрения, есть много других. И те, кто думает иначе, могли бы аргументированно объяснить свою позицию.
Юрий Дудь получил премию «Человек года» журнала GQ в номинации «Лицо с экрана». Журналист со сцены обратился к присутствующим в зале и призвал не молчать, сталкиваясь с несправедливостью. «Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе», — сказал журналист.