Власти обсудят повышение МРОТ и доплаты к пенсиям

Правительство обсудит минимальные зарплаты и доплаты пенсионерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг правительство России рассмотрит законопроекты, предусматривающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году и субсидии регионам на доплаты пенсионерам.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в сообщении правительства. Сейчас минимальная зарплата составляет 11 280 рублей в месяц.

Также в повестку дня внесено рассмотрение законопроекта о субсидиях регионам на выплату социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

В июле стало известно, что кабмин выделит 13 регионам 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям. Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда пояснил, что этим субъектам нужны повышенные доплаты, так как там «дороже жизнь» и уровень прожиточного минимума выше общероссийского.