Украинский силовик, расследующий коррупцию Порошенко, нашел прослушку в своем кабинете

Правоохранитель, под руководством которого расследуются дела Петра Порошенко, обратился к общественности Фото: Официальный сайт президента Украины

Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. Именно это ведомство сейчас активно расследует уголовные дела, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.

Об обнаружении прослушки в своем кабинете сообщил сам глава ведомства и опубликовал подтверждающие его слова фотографии. По словам Романа Трубы, оборудование было смонтировано профессионалами и спрятано в вентиляционную систему. «Работали специалисты. Стоит „прослушка“ в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — отметил глава ГБР Украины в своем telegram-канале.

Высокопоставленный украинский силовик также предположил, что за установкой прослушки может стоять кто-то из местных политиков, дела в отношении которых расследует его ведомство. «На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — написал Труба.

Наиболее резонансными сейчас считаются уголовные дела, которые ГБР расследует против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения. Недавно ведомство даже планировало допросить экс-главу государства на детекторе лжи, однако на допрос в Госбюро Порошенко не явился.

Сейчас экс-президент Украины — фигурант сразу 13 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Большинство из них касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. Петр Порошенко регулярно приезжает на допросы в различные правоохранительные органы и надзорные ведомства, отвергая все обвинения в свой адрес и называя свое возможное уголовное преследование «политическим заказом» со стороны новых властей, отмечает RT.