Преемницу Меркель пригласили в Крым, чтобы она убедилась в своей ошибке

Визит в Крым позволит Аннегрет Крамп-Карренбауэр изменить мнение о присоединении республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая стала преемницей нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель на этом посту, пригласили в Крым. Такое предложение сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», — приводит слова Гемпеля РИА «Новости». По мнению главы комитета, визит в Крым помог бы лидеру ХДС изменить свое мнение о ситуации в республике.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что в вопросе присоединения Крыма к России «было нарушено международное право» и поэтому Германии нельзя относится к этому спокойно. При этом политик отметила, что в целом ее стране необходимо выстраивать хорошие отношения с Россией.

Позицию преемницы Меркель раскритиковала депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская, напоминает «Национальная служба новостей». По словам Поклонской, она не ждала иной позиции Крамп-Карренбауэр. Поклонская отметила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты и называть вещи своими именами.