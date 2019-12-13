Алексей Александров действовал хладнокровно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

34-летний житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на горе Уктус, рассказал о том, куда спрятал оружие после преступления. Кадры его допроса опубликовал на своем youtube-канале Следственный комитет России.

Во время допроса Александров признается, что выстрелил своим жертвам в голову, а потом спрятал оружие. «В гараже была произведена неполная разборка винтовки — был удален ствол, — рассказывает он. — Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже».

При этом «уктусский стрелок» постоянно заменяет фразы от своего лица на обезличенные формулировки — например, вместо «привел в боевое положение» говорит «было приведено…». Ранее «URA.RU» сообщало, что на суде по избранию ему меры пресечения Александров признался журналистам, что стоял на учете у психиатра.

28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были убиты 25 августа 2018 года. Вечером девушки отдыхали на горнолыжном комплексе Уктус. Они сидели у старого трамплина и ели пиццу, когда к ним подошел мужчина и расстрелял их. Вскрытие показало, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а Ксении трижды. Он оттащил тела в кусты, и их нашли утром следующего дня прохожие.