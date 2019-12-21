Писатель Прилепин объяснил ситуацию в Донбассе на примере Чечни

Прилепин уверен, что 90% жителей Донбасса не хотят жить на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Подавляющее большинство жителей Донбасса не хотят жить на Украине. Такое мнение высказал писатель Захар Прилепин, сравнив происходящее в регионе с ситуацией в Чечне.

«Все прекрасно знают, что жители Донбасса на 90% не хотят жить на Украине. Если их мнение противоречит каким-то украинским законам, это значит, что оно не должно никого волновать? И на Сахалине проводятся рейтинги, и в Татарстане. И чеченцы не хотят отделяться», — рассказал Прилепин в интервью газете «Собеседник».

Писатель уточнил, что жители Чечни действительно не хотят отсоединяться от России, и это не связано с тем, что их «просто задавили». Прилепин уверен, что в этом регионе живут русские люди, которые с любовью относятся к своей родине.

Помимо этого, публицист ответил на вопрос о конфликтах в Чечне и Донбассе, где в первом случае он воевал «за федералов», а в другом — «за сепаратистов». Прилепин подчеркнул, что не видит в ситуации «никакой двойной морали», поскольку всегда выступает за интересы РФ и россиян.

Писатель уточнил, что в Чечне война была гражданской, а в Донбассе не было конфликтов между жителями региона. «Военные действия там не начались, пока из Киева не приехали войска», — обозначил свою позицию публицист.