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Из Челябинска хотят уехать больше половины горожан. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, багаж, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Большую часть потенциальных мигрантов сдерживает лишь отсутствие денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше половины жителей Челябинска считают возможным свой переезд из столицы Южного Урала. Таковы итоги социологического опроса, проведенного в декабре исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

На вопрос «Допускаете ли Вы свой переезд из Челябинска?» 17% опрошенных отметили, что уже планируют свой переезд. Еще 44% хотят переехать, но не имеют для этого возможности.

«Не хотят покидать город 34% опрошенных, а 61% в той или иной мере думают о переезде — это очень высокий показатель, — пояснил „URA.RU“ директор исследовательского центра „МарС“ Иван Полукаров. — Мы считаем, что он является одним их наиболее объективных индикаторов оценки местных органов власти. Планируем задавать этот вопрос постоянно и надеемся, что количество челябинцев, которые не хотят уезжать, будет расти».

Участниками проведенного для «URA.RU» телефонного опроса с 16 по 20 декабря 2019 года стали 400 совершеннолетних челябинцев. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке, через специализированный колл-центр, звонками на мобильные телефоны. Статистическая погрешность не превышает пяти процентов.

Фото: исследовательский центр «Маркетинга и Социологии» («МарС»)

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© Служба новостей «URA.RU»
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