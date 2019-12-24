Большую часть потенциальных мигрантов сдерживает лишь отсутствие денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше половины жителей Челябинска считают возможным свой переезд из столицы Южного Урала. Таковы итоги социологического опроса, проведенного в декабре исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

На вопрос «Допускаете ли Вы свой переезд из Челябинска?» 17% опрошенных отметили, что уже планируют свой переезд. Еще 44% хотят переехать, но не имеют для этого возможности.

«Не хотят покидать город 34% опрошенных, а 61% в той или иной мере думают о переезде — это очень высокий показатель, — пояснил „URA.RU“ директор исследовательского центра „МарС“ Иван Полукаров. — Мы считаем, что он является одним их наиболее объективных индикаторов оценки местных органов власти. Планируем задавать этот вопрос постоянно и надеемся, что количество челябинцев, которые не хотят уезжать, будет расти».

Участниками проведенного для «URA.RU» телефонного опроса с 16 по 20 декабря 2019 года стали 400 совершеннолетних челябинцев. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке, через специализированный колл-центр, звонками на мобильные телефоны. Статистическая погрешность не превышает пяти процентов.