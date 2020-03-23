Интерфакс: глава Роскомнадзора уйдет в отставку уже на этой неделе

Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на этой неделе уйдет в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

«Сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре», — рассказали они. Отмечается, что Жаров с 24 марта должен возглавить «Газпром-медиа», а должность главы ведомства займет начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. В 2008 году он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций. Также он успел побывать директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. С 2004 по 2006 годы Жаров был пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, а с 1999 по 2004 годы занимал должность пресс-секретаря Минздрава, а затем работал заместителем гендиректора ВГТРК.