Сход тепловоза и атака ВСУ в Ленобласти парализовали транспорт: задержаны десятки поездов, отменены рейсы

В Ленинградской области утром 14 сентября произошла транспортная авария, которая затронула сразу тысячи пассажиров. Вблизи станции Семрино Гатчинского округа с рельсов сошел одиночный тепловоз.
За несколько часов до этого в Ленобласти сошли с рельсов несколько вагонов товарного поезда. Следователи рассматривают версию о диверсии.
Кроме того, ночью в регионе была объявлена атака БПЛА, российская ПВО сбила три дрона ВСУ. Из-за этого аэропорт Пулково приостанавливал работу. Ограничения действовали на вылет и прилет самолетов. Что сейчас происходит с транспортом в регионе — в материале URA.RU.
Что случилось в Ленобласти 14 сентября
Атака БПЛА
В Ленинградской области объявляли режим беспилотной опасности. В Киришском районе был уничтожен дрон ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Позже стало известно, что в этом же районе сбито три беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Кроме того, в аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты. Были задержаны и отменены несколько рейсов. Также жителей Ленобласти предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
Составы сошли с рельсов
В Лужском районе Ленобласти произошел сход с рельсов нескольких вагонов тепловоза. Инцидент произошел на перегоне станций Строганово — Мшинская. По предварительной версии, не исключена возможность диверсии.
В связи с этим на участке Сиверская — Луга отменено движение электричек с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. На место происшествия оперативно направили два аварийно-восстановительных поезда. Ситуация находится на контроле у Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Позже стало известно, что в Ленинградской области с рельсов сошел еще один поезд. В результате чего погиб машинист одиночного тепловоза. Инцидент случился вблизи станции Семрино в Гатчинском округе.
Машиниста зажало в кабине, его удалось деблокировать, но уже в машине скорой он скончался. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что организованы восстановительные работы, а также проводятся проверочные действия. По его словам, будет усилен контроль за безопасностью на всех видах транспорта. «Направляем дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. Увеличиваем количество автобусов на линии Луга — Гатчина — Петербург», — заявил он.
Что с поездами
Инцидент спровоцировал серьезные перебои в железнодорожном сообщении. По данным Федеральной пассажирской компании, в пути с отставанием от графика оказались 17 составов дальнего следования.
Среди них — поезда № 742 Белгород — Москва, № 30 Белгород — Санкт-Петербург, № 359 Калининград — Адлер, № 566 Минеральные Воды — Москва, а также южные направления: Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Кисловодск.
В ФПК подчеркивают, что в вагонах поддерживается комфортная температура, а сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь. Для тех, кто вынужден ожидать отправления более четырех часов, организовано бесплатное питание.
Уточнить фактическое движение можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.
Что с самолетами
Нарушения затронули и воздушное сообщение Петербурга. В аэропорту Пулково отменены сразу несколько рейсов. В их числе — утренние прилеты из Стамбула (Turkish Airlines и AJet), Нижневартовска и Москвы («Россия»), а также самолет из Тегерана авиакомпании Mahan Airlines. Кроме того, задержан вылет в Москву рейса N4 206 Nordwind Airlines. По данным онлайн-табло, в течение дня сохраняются риски новых переносов, поэтому пассажиров просят следить за обновлениями.
Что делать пассажирам
Власти Ленобласти задействовали дополнительные автобусы на линии Луга — Гатчина — Петербург, чтобы разгрузить направление и помочь жителям добраться до города. На вокзалах Лужского и Гатчинского направлений информация о маршрутах и графике доводится голосовыми сообщениями. Пассажиров просят заранее проверять расписание поездов и самолетов, не выезжать на вокзал и в аэропорт без уточнения актуальных данных. В Пулково работает справочная служба, в РЖД — круглосуточный кол-центр. Ситуация осложняется тем, что сбои пришлись на выходные, когда нагрузка на транспорт традиционно выше. По словам губернатора Дрозденко, на восстановительные работы направлены все силы.
