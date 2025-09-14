Трамп выставил Европе трудное условие по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп выдвинул европейским союзникам заведомо невыполнимые условия в рамках санкционной политики против России. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено», — говорится в материале газеты. Там добавили, что хотя большинство европейских стран действительно значительно сократили импорт российской нефти, некоторые государства сохраняют зависимость от российского природного газа.
На этом фоне администрация США также призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины против государств, продолжающих закупать российские энергоресурсы. По информации источников, в ходе консультаций с представителями G7 министр финансов США Скотт Бессент повторил призыв Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.
