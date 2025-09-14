Врач раскрыл признаки «тихого инфаркта»

Инфаркт миокарда может протекать без классических болей в груди и проявляться неспецифическими симптомами, такими как боль в спине, тошнота или повышенная потливость. Об этом рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Колесникова.
«Боль может быть давящей, жгучей, сжимающей или отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, спину или даже в живот, также может сопутствовать одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или внезапная слабость, если она длится более 30 минут стоит срочно вызвать скорую помощь», — делится Колесникова в разговоре с Газета.ру. Врач подчеркивает, что это не во всех случаех может быть симптомами инфаркта, однако все равно следует провериться.
Врач объяснила, что особенно осторожными должны быть пациенты с сахарным диабетом, пожилые люди и женщины. У них инфаркт может протекать «тихо» — без выраженной боли из-за поражения нервных окончаний и нарушения передачи болевых сигналов. В таких случаях на первый план выходят такие проявления, как общая слабость, одышка, тошнота или спутанность сознания.
Ранее врачи отмечали, что сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт миокарда, могут протекать бессимптомно или проявляться атипично, например, тошнотой, слабостью или головокружением. Также сообщалось, что внезапная одышка и боль в груди могут быть признаками тромбоэмболии легочной артерии, а односторонний отек и боль в икроножной мышце — симптомами тромбоза глубоких вен. Специалисты подчеркивают важность своевременного обращения к врачу при любых подозрительных симптомах.
