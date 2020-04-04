В России резко выросло число заболевших коронавирусом

Диагноз подтвердился у 582 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 32 регионах страны.

«За сутки по России полностью выздоровели 52 человека. Зафиксировано девять летальных исходов», — сообщает telegram-канал оперативного штаба Москвы. Большинство заболевших — в Москве, где сегодня было выявлено 434 новых случаев заболевания. Еще 49 заболевших зафиксировано в Московской области, 15 — в Санкт-Петербурге.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

3 апреля в России насчитывалось 4149 случаев заболевания COVID-19, 2 апреля заболевших было 3548, напоминает телеканал 360.