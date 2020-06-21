Названы сроки завершения испытаний российской вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины Центра Чумакова начнутся в январе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Доклинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, завершатся к началу августа. В январе 2021 года планируется закончить клинические испытания, рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины», — цитирует его ТАСС. По словам Ишмухаметова, после окончания клинический испытаний можно будет обсуждать масштабное производство вакцины.

Ученый отметил, что в центре разрабатывают цельновирионную инактивированную вакцину, то есть в ней использованы искусственно ослабленные или уже убитые вирусы, которые не способны вызывать заболевания. Ишмухаметов пояснил, что такой тип препарата создается, поскольку еще не известно, какие фрагменты вируса использовать. Представитель научного центра добавил, что считает неоправданными «скороспелые решения по созданию вакцин», поскольку препараты должны пройти серьезные испытания перед выходом на рынок.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация граждан от коронавируса может начаться уже в августе—сентябре. По ее словам, сейчас различные разработчики вакцины «очень стараются», чтобы успеть в срок.

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