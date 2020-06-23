Цены на нефть незначительно изменились по сравнению с понедельником. Стоимость марки Brent снизилась на 0,12% и составила 43,03 доллара за баррель. Американская нефть WTI также упала в цене. Сейчас она торгуется по 40,59 доллара за баррель (-0,34%). Такие цифры вполне укладываются в концепцию Минэнерго РФ о справедливой цене на нефть. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал ее в пределах 40-50 долларов за баррель.
На момент закрытия Московской биржи, доллар США немного потерял позиции относительно рубля. Он продается по 69 рубля 44 копейки (-0,42). Евро же показало небольшой рост — 77,85 рубля (+0,2).
Ситуация в России
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что средняя зарплата в России (47 тысяч рублей) является совсем небольшой. Также она сказала, что нужно повысить минимальный размер отплаты труда (МРОТ). Она считает, что таким образом к 2024 году уровень бедности в стране можно будет существенно снизить.
Рост просрочки по кредитам на 25 млрд рублей оказался
Решения о том, когда доработанный план по восстановлению экономики будет обнародован, пока нет. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин сейчас занимается его изучением.
Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой. Это расширит возможности банков по выдаче ипотеки, повысит ее рентабельность и будет способствовать снижению процентных ставок.
Предприниматели всерьез озабочены спасением бизнеса из-за пандемии и кризиса. Чтобы ответить на вопросы, как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать, URA.RU проведет стрим с участием замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, коммерческого директора типографии «Гардарика» Анны Волковой, а также директора медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерии Резниковой. Эфир пройдет на
В рамках проекта INNOPROM ONLINE 23 июня пройдет онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии для промышленного роста». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени. В онлайн-встрече примут участие представители отечественной ИТ-индустрии. Они обсудят влияние новых вызовов на инфраструктурные и иные технологические решения, векторы развития цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности и другие вопросы.
Что происходит в мире
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Прогнозы экспертов
Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов. По мнению гендиректора компании «Юламенс», профессионального инвестора Павла Шахина, это произойдет из-за снижения ключевой ставки, что приведет к падению ставок по вкладам.
Bank of America Global Research повысил прогноз
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