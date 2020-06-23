Ипотека может стать еще доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть незначительно изменились по сравнению с понедельником. Стоимость марки Brent снизилась на 0,12% и составила 43,03 доллара за баррель. Американская нефть WTI также упала в цене. Сейчас она торгуется по 40,59 доллара за баррель (-0,34%). Такие цифры вполне укладываются в концепцию Минэнерго РФ о справедливой цене на нефть. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал ее в пределах 40-50 долларов за баррель.

На момент закрытия Московской биржи, доллар США немного потерял позиции относительно рубля. Он продается по 69 рубля 44 копейки (-0,42). Евро же показало небольшой рост — 77,85 рубля (+0,2).

Ситуация в России

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что средняя зарплата в России (47 тысяч рублей) является совсем небольшой. Также она сказала, что нужно повысить минимальный размер отплаты труда (МРОТ). Она считает, что таким образом к 2024 году уровень бедности в стране можно будет существенно снизить.

Рост просрочки по кредитам на 25 млрд рублей оказался выше значений последних 3 лет. В Банке России отметили, что в мае объем займов физическим лицам, выплаты по которым были просрочены, увеличился сразу на 3%.

Решения о том, когда доработанный план по восстановлению экономики будет обнародован, пока нет. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин сейчас занимается его изучением.

Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой. Это расширит возможности банков по выдаче ипотеки, повысит ее рентабельность и будет способствовать снижению процентных ставок.

Предприниматели всерьез озабочены спасением бизнеса из-за пандемии и кризиса. Чтобы ответить на вопросы, как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать, URA.RU проведет стрим с участием замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, коммерческого директора типографии «Гардарика» Анны Волковой, а также директора медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерии Резниковой. Эфир пройдет на youtube-канале издания 23 июня в 14.00.

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 23 июня пройдет онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии для промышленного роста». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени. В онлайн-встрече примут участие представители отечественной ИТ-индустрии. Они обсудят влияние новых вызовов на инфраструктурные и иные технологические решения, векторы развития цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности и другие вопросы.

Что происходит в мире

Доходы от туризма в мире за первые четыре месяца текущего года сократились на 195 млрд долларов из-за пандемии. По данным ООН, число туристов, путешествующих в другие страны, сократилось на 97%.

Аналитики предрекли американским нефтяникам, добывающим сланцевую нефть, огромные потери и волну банкротств из-за низких цен на сырье. Отмечается, что сейчас производители нефти вынуждены работать в условиях сниженного спроса из-за коронавируса, дефицита оборотных средств и необходимости обслуживать собственные долги.

Прогнозы экспертов

Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов. По мнению гендиректора компании «Юламенс», профессионального инвестора Павла Шахина, это произойдет из-за снижения ключевой ставки, что приведет к падению ставок по вкладам.

Bank of America Global Research повысил прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. Теперь ожидается, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем 43,7 доллара за баррель, а в 2021 и 2022 годах — до 50 и 55 долларов за баррель соответственно.

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