Появились подробности смерти годовалого малыша на приеме остеопата

Остеопата отпустили после допроса о смерти годовалого ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас клиника, работавшая с 2005 года, закрыта
Сейчас клиника, работавшая с 2005 года, закрыта Фото:

Годовалый ребенок скончался в Казани после сеанса у остеопата. В настоящий момент судмедэкспертиза выясняет, были ли на теле малыша переломы. Самого медика отпустили после допроса, сообщают СМИ. 

«Остеопат, после сеанса у которого скончался годовалый мальчик в медицинском центре Казани, был допрошен и отпущен — пока что», — передает Life. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления наличия возможных переломов на теле ребенка.

Семья из Самары приехала в Казань, чтобы отвести своего ребенка на прием к остеопату Ляйле Байрамовой. Во время сеанса, который длился несколько часов, годовалый мальчик начал задыхаться и потерял сознание. Несмотря на это, Байрамова продолжила манипуляции. Ребенок начал синеть, его пытались реанимировать, но мальчик скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

В настоящее время клиника закрыта. В отношении остеопата возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом писал «Царьград».

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Годовалый ребенок скончался в Казани после сеанса у остеопата. В настоящий момент судмедэкспертиза выясняет, были ли на теле малыша переломы. Самого медика отпустили после допроса, сообщают СМИ.  «Остеопат, после сеанса у которого скончался годовалый мальчик в медицинском центре Казани, был допрошен и отпущен — пока что», — передает Life. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления наличия возможных переломов на теле ребенка. Семья из Самары приехала в Казань, чтобы отвести своего ребенка на прием к остеопату Ляйле Байрамовой. Во время сеанса, который длился несколько часов, годовалый мальчик начал задыхаться и потерял сознание. Несмотря на это, Байрамова продолжила манипуляции. Ребенок начал синеть, его пытались реанимировать, но мальчик скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.  В настоящее время клиника закрыта. В отношении остеопата возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом писал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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