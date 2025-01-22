Появились подробности смерти годовалого малыша на приеме остеопата

Годовалый ребенок скончался в Казани после сеанса у остеопата. В настоящий момент судмедэкспертиза выясняет, были ли на теле малыша переломы. Самого медика отпустили после допроса, сообщают СМИ.
«Остеопат, после сеанса у которого скончался годовалый мальчик в медицинском центре Казани, был допрошен и отпущен — пока что», — передает Life. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления наличия возможных переломов на теле ребенка.
Семья из Самары приехала в Казань, чтобы отвести своего ребенка на прием к остеопату Ляйле Байрамовой. Во время сеанса, который длился несколько часов, годовалый мальчик начал задыхаться и потерял сознание. Несмотря на это, Байрамова продолжила манипуляции. Ребенок начал синеть, его пытались реанимировать, но мальчик скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время клиника закрыта. В отношении остеопата возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом писал «Царьград».
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