Лишь на 25 из 54 проверенных интернет-порталах есть кнопка удаления личного аккаунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В большинстве популярных интернет-ресурсов нет возможности удалить свой аккаунт с помощью нажатия специальной кнопки. В компаниях объяснили это тем, что они стремятся обезопасить пользователей от случайного удаления. Однако специалисты утверждают, что, наоборот, для клиентов существует большая опасность — их персональные данные могут попасть к злоумышленникам.

Исследование проводилось среди 54 наиболее популярных в России интернет-сервисах. «Удаление нажатием на кнопку и подтверждением, например, с помощью кода из SMS, доступно только на 25 ресурсах (46% из числа проверенных)», — пишут «Известия», ссылаясь на данные Digital Security. В 11% случаев (шесть порталов) портал старается скрыть возможность удаления аккаунта. 18 сайтов (33%) дают право удаления личных данных, но только через техподдержку. На пяти исследованных ресурсах (9%) и вовсе не получилось удалить аккаунт.

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, опция удаления аккаунта всегда должна быть на видном месте. Он рассказал изданию, что решение человека удалить свой аккаунт в интернет-сервисе не должно сопровождаться хитрыми манипуляциями со стороны бизнеса. Он отметил, что персональные данные, которые пользователь предоставил ресурсу, могут оказаться в руках злоумышленников, так как портал не уделяет должного внимания безопасности баз клиентов.

Ранее после разблокировки мессенджера Telegram в РФ на одном из форумов даркнета появилась база данных пользователей этого приложения, объем которой составляет около 900 Мбайт, пишет «Национальная служба новостей». В компании-разработчика назвали большую часть этих данных неактуальными, передает телеканал 360. В разговоре с URA.RU эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук высказал мнение, что появившаяся в даркнете информация может пригодиться силовым структурам.

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