Слив данных пользователей Telegram сыграет на руку силовикам

Действенного способа защитить себя после утечки данных нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Появившиеся в даркнете данные миллионов пользователей Telegram сыграют на руку силовым структурам и недовольным гражданам, про которых пишут в telegram-каналах. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Силовые структуры и обиженные товарищи, про которых там что-то написано, всегда стремились узнать номера телефонов, потому что через них можно найти обидчика», — объяснил он. Эксперт отметил, что именно анонимность делает telegram-каналы популярным средством распространения информации.

Ющук подчеркнул, что действенного способа защитить себя в такой ситуации нет. По его словам, можно только удалить свой аккаунт в мессенджере и сменить номер.

Ранее стало известно, что на одном из форумов в даркнете появилась база данных пользователей Telegram. С помощью нее можно найти по нику в мессенджере номер телефона человека. Объем самой базы составляет около 900 Мбайт, пишет «Национальная служба новостей».

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