За угрозы при взыскании долгов начнут штрафовать

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Ранее стало известно, что коллекторам запретили выносить имущество из дома должника. Они не могут изымать у должников мебель, бытовую и электронную технику, а также домашних питомцев.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, если кредитор или действующее лицо будет нарушать законодательство при взыскании долга, то должностным лицам придется заплатить штраф в размере от 20 до 200 тысяч рублей или их дисквалифицируют на срок от шести месяцев до одного года, а юридическим лицам — от 50 до 500 тысяч рублей.

Российское правительство предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

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