Владимир Путин обсудил с Владимиром Солодовым главные проблемы региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с врио главы Камчатского края Владимиром Солодовым, который возглавил регион в апреле. В разговоре с URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян выразил мнение, что новый губернатор обладает кредитом доверия у Кремля и итоги переговоров это подтверждают.

Во время видеоконференции Путин обратил внимание на главные проблемы региона, среди которых высокий уровень цен на продукты и падение темпов строительства. «У вас очень много положительных тенденций в развитии региона, но темпы строительства все-таки упали», — приводятся слова Путина в стенограмме на сайте Кремля. Что касается высоких цен, президент поручил Солодову «посмотреть на монополистов» на Камчатке и решить эту проблему вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Также на встрече Солодов обратился к Путину с просьбой о помощи в строительстве новой краевой больницы, которую жители региона ждут уже 15 лет. Врио губернатора рассказал президенту, что проект комплекса представляет собой современный медицинский кластер, в котором будут 13 корпусов. «При этом мы запланировали уже, что здесь же, в этом кластере, будет возможно в перспективе предоставлять и жилье врачам, потому что обеспеченность врачами — это одна из самых болевых точек у нас на Камчатке, всего лишь 50%», — подчеркнул Солодов. В ответ на это Путин заявил, что поручит правительству РФ решить вопрос с достройкой больницы.

Комментируя встречу, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU оценил шансы Солодова стать губернатором Камчатского края без приставки «врио». «Судя по диалогу, есть кредит доверия, и он пока не растрачен. Это хороший знак, если говорить о перспективе. Конечно, дальше дело за избирателями. Они должны прийти, проголосовать. С точки зрения взаимодействия регион — федеральный центр, постановка проблемы, предложенные решения — здесь все четко», — отметил собеседник агентства.

Владимир Солодов возглавил регион 3 апреля 2020 года. Путин назначил его после того, как принял отставку экс-губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

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