Во время прямого эфира с врио главы Каматчки в студии отключился свет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов пообщался с местными жителями в прямом эфире в полной темноте. Во время трансляции на телеканале ГТРК «Камчатка» в студии погас свет, однако глава региона продолжил отвечать на вопросы.

Позднее выяснилось, что свет в студии телеканала исчез из-за сбоя на подстанции. «На подстанции Зеркальная отключились два фидера», — пишет агентство «КАМ 24». В итоге Солодов не остановил прямой эфир и продолжил разговор с жителями региона в темноте в течение часа. Стоит отметить, что ведущей прямого эфира с врио главы Камчатки была Александра Новикова, которая прославилась тем, что не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат.

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