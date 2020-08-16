Самое важное в России и в мире на 15—16 августа. В Минске прошли массовые акции, в РФ вырастут цены на авиабилеты, вакцина от COVID будет доступна через месяц

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Российские авиакомпании могут значительно поднять стоимость билетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минске прошли митинги сторонников и противников Лукашенко — в Башкирии ОМОН применили силу против активистов — МВД вводит уголовную ответственность за нелегальный техосмотр — вакцину от COVID введут через месяц — билеты на самолет станут дороже. Все самые интересные и важные новости России и мира на выходные 15—16 августа — в обзоре URA.RU:

В Минске прошли митинги за и против Лукашенко, сотрудники государственных СМИ готовы объявить забастовку

В Башкирии произошли столкновения активистов с силовиками

Умер внук президента Казахстана

За неправильный техосмотр введут уголовную ответственность

В России испытают китайскую вакцину от COVID и произведут свою

В России расширили список жизненно необходимых препаратов

В России вырастут цены на авиабилеты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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