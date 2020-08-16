В Минске прошли митинги сторонников и противников Лукашенко — в Башкирии ОМОН применили силу против активистов — МВД вводит уголовную ответственность за нелегальный техосмотр — вакцину от COVID введут через месяц — билеты на самолет станут дороже. Все самые интересные и важные новости России и мира на выходные 15—16 августа — в обзоре URA.RU:
В Минске прошли митинги за и против Лукашенко, сотрудники государственных СМИ готовы объявить забастовку
- В воскресенье в столице Белоруссии состоялся митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. На нем выступил сам действующий глава государства. Через два часа после этого в центре Минска начали собираться его противники.
- Лукашенко дважды по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным о протестах в РБ. Российскому коллеге он заявил о внешнем вмешательстве в дела страны. Путин ответил, что Москва готова помочь в случае внешней угрозы.
- Сотрудники государственных СМИ Белоруссии, в частности государственной «Белтелерадиокомпании», готовы объявить забастовку. В воскресенье в эфире госканалов впервые рассказали о протестных митингах.
- Российский журналист Артем Важенков был отпущен на свободу. Ранее его задержали в Минске по подозрению в причастности к массовым беспорядкам.
В Башкирии произошли столкновения активистов с силовиками
- На горе Куштау в Башкирии вновь начались массовые столкновения протестующих с силовиками. Протесты начались после того, как «Башкирская содовая компания» начала планировать добычу соды в историческом месте.
Умер внук президента Казахстана
- В Лондоне в ночь на 16 августа умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан. Ранее он заявлял, что владеет информацией о коррупционных связях между правительствами России и Казахстана.
За неправильный техосмотр введут уголовную ответственность
- Владельцев автомобилей могут привлечь к уголовной ответственности за намеренное прохождение техосмотра в компаниях, которые не имеют специальной аккредитации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
В России испытают китайскую вакцину от COVID и произведут свою
- В России проведут третью фазу испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в Китае.
- В тоже время, в России начали выпуск своей вакцины. На ее производств в нужном для россиян количестве уйдет 9-12 месяцев.
- Гражданский оборот вакцины начнется через месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В России расширили список жизненно необходимых препаратов
- В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов войдут медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России вырастут цены на авиабилеты
- Увеличение цены авиатопливо приведет к росту цен на билеты. Такое предположение сделали эксперты отрасли.
- Цены на авиакеросин в российских аэропортах с 11 августа выросли на 18—62%.
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