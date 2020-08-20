Фанаты покойной певицы Валентины Легкоступовой завалили ее гроб цветами на церемонии прощания с артисткой. Прощание состоялось на Троекуровском кладбище Москвы.
«Поклонники в большом количестве пришли на церемонию прощания. Они завалили гроб исполнительницы цветами», — передает «Телепрограмма». Сначала родные певицы не хотели пропускать поклонников на мероприятие, однако позднее, вероятно, изменили решение. На церемонию также пришли дети Легкоступовой, ее бывший муж и Алексей Григорьев и многие коллеги.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55 году жизни. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти. По одной из версий, ее мог избить муж Юрий Фирсов, так как в больницу ее доставили с многочисленными травмами. Однако Фирсов заявляет, что упала в ванной, передает телеканал 360.
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