Ученые рассказали, кому запрещена вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса Sputnik V будет запрещена для беременных женщин и кормящих матерей. Об этом сообщается в инструкции к сыворотке.
«Вакцина от коронавируса запрещена для беременных и кормящих женщин», — пишет РИА «Новости». Кроме того, людей, переболевших острыми заболеваниями, будут прививать через 2-4 недели после выздоровления.
Кроме того, с осторожностью применять вакцину нужно пациентам с:
- хроническими заболеваниями печени и почек
- сахарным диабетом (с выраженными нарушениями функций эндокринной системы)
- тяжелыми заболеваниями системы кроветворения
- заболеваниями нервной системы, тем, кто перенес инсульт или страдает от эпилепсии
- заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- первичными и вторичными иммунодефицитами
- аутоиммунными заболеваниями
- заболеваниями легких, экземой, метаболическим синдромом и аллергическими реакциями
Побочными действиями могут стать озноб, повышение температуры, головная боль и недомогание. Реже могут возникнуть тошнота, диспепсия, снижение аппетита, и увеличение регионарных лимфоузлов. Ставить вакцину нужно в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — 6 месяцев. Риск передозировки ученые оценивают как крайне низкий. Антидотов к препарату не существует.
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