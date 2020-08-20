Ученые рассказали, кому запрещена вакцина от коронавируса

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Sputnik V противопоказана беременным и кормящим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса Sputnik V будет запрещена для беременных женщин и кормящих матерей. Об этом сообщается в инструкции к сыворотке.

«Вакцина от коронавируса запрещена для беременных и кормящих женщин», — пишет РИА «Новости». Кроме того, людей, переболевших острыми заболеваниями, будут прививать через 2-4 недели после выздоровления.

Кроме того, с осторожностью применять вакцину нужно пациентам с:

  • хроническими заболеваниями печени и почек
  • сахарным диабетом (с выраженными нарушениями функций эндокринной системы)
  • тяжелыми заболеваниями системы кроветворения
  • заболеваниями нервной системы, тем, кто перенес инсульт или страдает от эпилепсии
  • заболеваниями сердечно-сосудистой системы
  • первичными и вторичными иммунодефицитами
  • аутоиммунными заболеваниями
  • заболеваниями легких, экземой, метаболическим синдромом и аллергическими реакциями

Побочными действиями могут стать озноб, повышение температуры, головная боль и недомогание. Реже могут возникнуть тошнота, диспепсия, снижение аппетита, и увеличение регионарных лимфоузлов. Ставить вакцину нужно в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — 6 месяцев. Риск передозировки ученые оценивают как крайне низкий. Антидотов к препарату не существует.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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