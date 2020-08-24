Немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был доставлен блогер Алексей Навальный, заявили, что он был отравлен. Об этом сообщает Reuters.
«Клинические исследования показали отравление веществом из группы „холинэстеразы“», — сообщает агентство. Конкретное вещество, которым отравили Навального, все еще неизвестно. Врачи добавили, что острой угрозы жизни для Навального сейчас нет, но состояние остается тяжелым.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навального госпитализировали. Блогер впал в кому. За ним отправили самолет с врачами из Германии, которые положили его в больницу «Шарите» в Берлине.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш была уверена, что блогера отравили. Журналистка Юлия Витязева считает, что травить Навального выгодно исключительно его кураторам.
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