На полигоне под Екатеринбургом открылась военная выставка «Армия-2020»
Учреждения культуры откроются 9 сентября — детсады не смогут начать работу в полном объеме — в области проходит военный форум — мэрия пошла на уступки предпринимателям — на депутата завели уголовное дело по фактам мошенничества. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:
Детсады пока не откроются в полном объеме, театры заработают через две недели
- Детские сады в Свердловской области в ближайшее время не откроются на 100%. Об этом заявил замгубернатора области Павел Креков.
- Кинотеатры, театры, концертные учреждения и другие учреждения культуры откроются с 9 сентября. Об этом заявил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Военный форум проходит под Екатеринбургом
- 27 августа начал работу военно-технический форум «Армия-2020», который проводится вместо выставки «Russian Expo Arms». Мероприятие пройдет до 29 августа.
Киоскеры отстояли свои права
- Владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться уступок от мэрии Екатеринбурга, которая ранее планировала снести все подобные торговые точки.
Строители екатеринбургского района получили медаль от митрополита
- Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил медалями основателей и строителей нового Академического района Екатеринбурга. Памятные награды из рук священнослужителя получили шесть человек.
Депутат из Верхней Салды обвиняется в мошенничестве
- Следственное управление СКР по Свердловской области области возбудило уголовное дело по фактам мошенничества в отношении депутата гордумы Верхней Салды Яны Еловиковой. Об этом рассказал URA.RU источник в следственных органах.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «