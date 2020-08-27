27 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 28 августа. Театры откроются через две недели, выставка «Армия-2020» проходит под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт форума Армия-2020 на полигоне Свердловский. Екатеринбург
На полигоне под Екатеринбургом открылась военная выставка «Армия-2020» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учреждения культуры откроются 9 сентября — детсады не смогут начать работу в полном объеме — в области проходит военный форум — мэрия пошла на уступки предпринимателям — на депутата завели уголовное дело по фактам мошенничества. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Детсады пока не откроются в полном объеме, театры заработают через две недели

Военный форум проходит под Екатеринбургом

Киоскеры отстояли свои права

Строители екатеринбургского района получили медаль от митрополита

Депутат из Верхней Салды обвиняется в мошенничестве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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