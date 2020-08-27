На полигоне под Екатеринбургом открылась военная выставка «Армия-2020» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учреждения культуры откроются 9 сентября — детсады не смогут начать работу в полном объеме — в области проходит военный форум — мэрия пошла на уступки предпринимателям — на депутата завели уголовное дело по фактам мошенничества. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Детсады пока не откроются в полном объеме, театры заработают через две недели

Детские сады в Свердловской области в ближайшее время не откроются на 100%. Об этом заявил замгубернатора области Павел Креков.

Кинотеатры, театры, концертные учреждения и другие учреждения культуры откроются с 9 сентября. Об этом заявил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Военный форум проходит под Екатеринбургом

27 августа начал работу военно-технический форум «Армия-2020», который проводится вместо выставки «Russian Expo Arms». Мероприятие пройдет до 29 августа.

Киоскеры отстояли свои права

Владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться уступок от мэрии Екатеринбурга, которая ранее планировала снести все подобные торговые точки.

Строители екатеринбургского района получили медаль от митрополита

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил медалями основателей и строителей нового Академического района Екатеринбурга. Памятные награды из рук священнослужителя получили шесть человек.

Депутат из Верхней Салды обвиняется в мошенничестве

Следственное управление СКР по Свердловской области области возбудило уголовное дело по фактам мошенничества в отношении депутата гордумы Верхней Салды Яны Еловиковой. Об этом рассказал URA.RU источник в следственных органах.