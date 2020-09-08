Жириновский назвал свой главный страх накануне выборов

Владимир Жириновский считает, что трехдневное голосование дает возможности для фальсификации выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самое страшное на грядущих многодневных выборах — возможные фальсификации, считает глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик опасается за сохранность бюллетеней по ночам, объяснил он на предвыборном митинге.

«С точки зрения, чтобы люди не скапливались, это может быть целесообразно, но с точки зрения контроля это не лезет ни в какие рамки», — приводит объяснение Жириновского РИА «Новости». Лидер ЛДПР подчеркнул, что многодневное голосование — настоящее поле для фальсификаций. В частности, неизвестно, что может случиться с бюллетенями во время обеда в избиркомах или ночью, когда они закрыты.

7 сентября стало известно, что в Перми уже напечатали бюллетени с заранее проставленными голосами. Депутаты ЛДПР нашли, как минимум, 14 таких бумаг.

13 сентября в России в нескольких десятках регионах пройдут выборы в различные законодательные органы. ЦИК решил растянуть голосование и на два предшествующих дня, 11 и 12 сентября. В 20 субъектах страны выберут новых губернаторов. Еще в 11 пройдут выборы депутатов в законодательные органы.