В ООН заявили, что бедность грозит еще 176 млн человек по всему миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам торгов на 11 сентября индекс Мосбиржи вырос на 0,45%. По данным экспертов, рост индекса сдерживает слабая позиция нефти на рынке. Цена на баррель марки Brent составила 39,91 доллара. При этом доллар уменьшился на 0,36%, до 74,98 рубля. Стоимость евро снизилась незначительно — на 0,15%, до 88,64 рубля.

Ситуация в России

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что каждый четвертый россиянин считает себя бедным. При этом чуть больше половины опрошенных оценивают свое материальное положение как среднее.

В Минтрансе РФ рассказали, что к 2035 году общественный транспорт России может стать бесплатным, однако председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал URA.RU, что инициатива министерства не будет принята, так как это затормозит развитие экономики.

Минздрав РФ заявил, что в федеральном бюджете не хватает денег на закупку дорогих препаратов. Из-за этого лекарства могут не получить некоторые пациенты, которые нуждаются в них.

Программа льготной ипотеки под 6,5% позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья в России. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что ежемесячный платеж по ипотеке стал ниже средней стоимости аренды жилья.

В Минтруда РФ заявили, что число безработных в России начнет снижаться с октября 2020 года. По данным на 31 августа, число безработных составило 3,63 млн человек. По информации министерства, это число станет пиковым в сентябре текущего года.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что программа кэшбека на туризм внутри России снова вступит в силу. Это позволит сделать отдых внутри страны доступнее и поддержит российский рынок.

Ситуация в мире

Агентство Bloomberg передает, что у свиней в Германии выявили случаи африканской чумы. Это может ударить по экономике Евросоюза, поскольку Германия является крупнейшим поставщиком свинины в Европе. Власти уже приняли меры, дабы остановить эпидемию среди животных.

В ООН заявили, что бедность грозит еще 176 млн человек по всему миру. Там уточнили, что за чертой бедности окажутся те, чьи дневные расходы выше 3,2 доллара. Специальный докладчик ООН сообщил, что экономика понесла потери, сравнимые с ущербом от Великой депрессии 1930х годов.

Санкции Евросоюза против России продлят на полгода . В черный список попали физические и юридические лица России и Украины. Санкции вступят в силу 12 сентября.

Дефицит бюджета США в 2020 году превысил 3 $ трлн, сообщает Reuters. Дефицит втрое превысил прошлогодний показатель. Это связано с расходами на нейтрализацию последствий пандемии коронавируса.

Прогнозы экспертов

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал, что инвесторам лучше воздержаться от вкладов в рублях. Это связано с нестабильностью российской валюты, на которую действуют много дестабилизирующих факторов. По словам эксперта, предугадать колебания рубля сейчас сложно.

Шеф-аналитик «Телетрейд» Петр Пушкарев рассказал, что новые выплаты россиянам маловероятны. По его данным, в российском бюджете нет денег на выплату минимального гарантированного дохода. С новыми выплатами российский бюджет не справится, добавил Пушкарев.

По прогнозам аналитиков американского банка Morgan Stanley, стоимость барреля нефти Brent будет составлять 50 долларов. Этому поспособствует ослабление доллара и высокая инфляция. Нефть марки WTI тоже вырастет, но не так существенно — до 47,5 долларов.