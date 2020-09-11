По итогам торгов на 11 сентября
Ситуация в России
Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что каждый четвертый россиянин считает себя бедным. При этом чуть больше половины опрошенных оценивают свое материальное положение как среднее.
В Минтрансе РФ рассказали, что к 2035 году общественный транспорт России может стать бесплатным, однако председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал URA.RU, что инициатива министерства не будет принята, так как это затормозит развитие экономики.
Минздрав РФ заявил, что в федеральном бюджете
В Минтруда РФ заявили, что число
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что программа кэшбека на туризм внутри России снова вступит в силу. Это позволит сделать отдых внутри страны доступнее и поддержит российский рынок.
Ситуация в мире
Агентство Bloomberg передает, что у свиней в Германии выявили случаи африканской чумы. Это может ударить по экономике Евросоюза, поскольку Германия является крупнейшим поставщиком свинины в Европе. Власти уже приняли меры, дабы остановить эпидемию среди животных.
В ООН заявили, что бедность грозит еще
Санкции Евросоюза против России
Прогнозы экспертов
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал, что инвесторам лучше воздержаться от вкладов в рублях. Это связано с нестабильностью российской валюты, на которую действуют много дестабилизирующих факторов. По словам эксперта, предугадать колебания рубля сейчас сложно.
Шеф-аналитик «Телетрейд» Петр Пушкарев рассказал, что новые выплаты россиянам маловероятны. По его данным, в российском бюджете нет денег на выплату минимального гарантированного дохода. С новыми выплатами российский бюджет не справится, добавил Пушкарев.
По прогнозам аналитиков американского банка Morgan Stanley, стоимость барреля нефти Brent будет составлять 50 долларов. Этому поспособствует ослабление доллара и высокая инфляция. Нефть марки WTI тоже вырастет, но не так существенно — до 47,5 долларов.
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