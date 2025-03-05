Bloomberg раскрыл, на какое время Украине хватит оружия без помощи Трампа

В случае полного прекращения военной помощи США Украине, ей хватит оружия всего на несколько месяцев. Это связано с тем, что основные виды вооружения, поставляемые Америкой, быстро исчерпают свои боеприпасы, пишет издание Bloomberg.
«Если [президент США Дональд] Трамп навсегда прекратит помощь Киеву, <...> Украина столкнется с возможностью поражения. Ее танки, ракетные установки и средства ПВО, поставленные США, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев», — говорится в публикации издания.
Несмотря на то, что другие ключевые союзники, включая Германию и страны Балтии, заявили о своей непоколебимой поддержке Украины, потеря американской помощи не будет полностью компенсирована. Европейские страны пытаются увеличить свои военные взносы и восстановить дипломатические связи между Вашингтоном и Киевом, однако они не могут заменить объем и качество американского вооружения.
Поставки военной помощи на Украину со стороны Соединенных Штатов были приостановлены по указу президента Дональда Трампа. В настоящее время ни Белый дом, ни Министерство обороны США (Пентагон) не предоставляют дополнительных официальных пояснений касательно того, на какой срок прекращена помощь или когда она может быть возобновлена. Это решение администрации вызывает серьезные опасения в Киеве и ставит под угрозу дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, что особенно критично на фоне продолжающегося конфликта, передает Pravda.ru.
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