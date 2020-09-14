14 сентября 2020

Мэрия Екатеринбурга нашла новый способ контролировать строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, строительная площадка, стройка, стройплощадка
Застройщиков обяжут устанавливать на площадках очистные сооружения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уступив бизнесменам в борьбе за новые правила застройки, мэрия Екатеринбурга придумала другой способ контролировать рынок. Предпринимателей могут обязать очищать сточные воды, сбрасываемые с территорий стройплощадок, на локальных очистных сооружениях. Это произойдет, если вступят в силу новые правила благоустройства, которые сейчас проходят через процедуру общественных обсуждений.

«Запрещается <…> сброс с территорий строительных площадок в дождевую (ливневую) канализацию поверхностных сточных вод без очистки на локальных очистных сооружениях», — говорится в документе. По словам источника агентства на строительном рынке, мнения строителей по поводу нововведения разделись: одни считают его обоснованным, другие же полагают, что оно «нереализуемо», и уже высказывают недовольство.

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Собеседник URA.RU также прогнозирует, что за принятием нового правила последует установление административной ответственности за его нарушение. А это, в свою очередь, может дать городским властям возможность останавливать стройки. «Это серьезно осложнит [жизнь строителям]. У нас сегодня есть — грубо говоря — отстойники для грязных стоков, где мы моем колеса и так далее. А что они имеют в виду под „локальными очистными сооружениями“, пока не ясно», — сказал другой собеседник агенства.

Ранее URA.RU сообщало, что предыдущий раунд противостояния мэрии с застройщиками закончился в пользу последних. Бизнесмены продавили изменение градостроительных правил, которое позволит им уплотнить застройку города. Кроме того, застройщики через суд добились отмены согласования с мэрией внешнего вида своих зданий сразу в нескольких зонах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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