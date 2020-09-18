В Кремле назвали абсурдом историю о бутылке со следами «Новичка»

Дмитрий Песков отметил, что только обмен информацией поможет понять, что на самом деле произошло с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В истории с блогером Алексеем Навальным слишком много абсурдных нестыковок, что не позволяет верить версии про бутылку, на которой якобы нашли следы «Новичка». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Слишком много абсурда в этой истории, чтобы верить на слово. Была ли она [бутылка], не было ее — специалисты-токсикологи говорят, что если бы она была, то вряд ли ее кто-то мог куда-то увезти, не успел бы», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. По его словам, обмен информацией, анализами и совместная работа врачей ФРГ и РФ помогут понять, что на самом деле произошло с Навальным.

Песков подчеркнул, что Россия не занимается следственными действиями по этому инциденту. Он отметил, что если бы следы химоружия были найдены, то президенту незамедлительно доложили об этом.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина обнаружены следы яда из группы «Новичок». Военный эксперт Игорь Никулин считает, что если бы Навальный был отравлен «Новичком», то умер бы в течение нескольких минут. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что к этому инциденту могут быть причастны иностранные спецслужбы, пишет агентство Nation News.