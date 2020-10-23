Для москвичей ввели льготу из-за коронавируса

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Сэкономить 50% от стоимости поездки в метро можно будет со 2 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На ветках московского метро введут скидки на поездки вне часов пик. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Собянин объявил о введении скидок в 50% на проезд вне часа пик», — пишет РБК. Дисконт будет действовать со 2 ноября на двух ветках метрополитена.

Ранее появлялась информация, в столице РФ введут платный въезд на машине в центр города. Позднее Собянин заявил, что о такой мере пока речи не идет, передает телеканал 360.

За последние сутки в Москве выявили 5 478 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировали 17 340 новых пациентов, что стало рекордом с начала пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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