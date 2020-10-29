Сын депутата Госдумы уходит из мэрии Екатеринбурга делать карьеру

Сын депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских Александр покидает мэрию Екатеринбурга, сообщил URA.RU источник в кадровом департаменте администрации. По словам собеседника агентства в городских структурах власти, следующим шагом Альшевских-младшего может стать выдвижение на выборы в Заксобрание в 2021 году.
Альшевских работал в мэрии Екатеринбурга с февраля — в статусе ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения транспортного комитета. «За это время он не нашел себя в администрации. Последний его рабочий день в мэрии — 2 ноября», — поделился собеседник агентства. По его словам, Альшевских ранее допускал, что пойдет по стопам отца. Сам чиновник на момент публикации не ответил на звонок корреспондента.
По одной из версий, он может выдвинуться на выборы по Железнодорожному округу (эту территорию в Госдуме представляет его отец), чтобы заменить в областном парламенте Валентина Лаппо (которому откажут в переизбрании). Альшевских-младший уже имеет электоральный опыт: на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году он конкурировал в Железнодорожном районе с действующим вице-спикером думы Виктором Тестовым.
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