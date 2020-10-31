Из-за коронавирусного «коллапса» в Омске пострадали люди с ВИЧ

ВИЧ-положительные омичи не могут сдать важные анализы из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Движение «Пациентский контроль» сообщило о массовых жалобах ВИЧ-инфицированных омичей на отказы в жизненно-необходимых анализах. Лаборатории оказались загружены диагностикой на коронавирусную инфекцию.

«За последние два дня на сайт „Перебои.ру“ поступило множество сообщений от пациентов Омского Центра СПИД, в которых говорится об отказах в проведении анализа на вирусную нагрузку (ВН). В итоге пациенты не могут своевременно узнать результаты своего лечения и удостовериться в его эффективности», — говорится в группе движения во «ВКонтакте».

Причиной отказов, как отмечается, врачи называют загруженности лаборатории ПЦР-диагностикой на коронавирус. Аналогичная ситуация складывалась и в период первой волны. «Понятно, что ситуация с COVID-19 во всех регионах сейчас не самая простая, но резонно ли ставить в приоритет тестирование на COVID-19, игнорируя ВИЧ-положительных пациентов. Периодичность проведения тестов на вирусную нагрузку четко прописаны в рекомендациях Минздрава РФ по лечению ВИЧ и обусловлена клинически», — написано в сообщении.

«Пациентский контроль» обратился с запросом к главврачу Омского Центра СПИД и в региональный Минздрав с просьбой указать причины отказов в тестировании на ВН, а также разъяснить, какие предпринимаются меры для решения проблемы.

В четверг, 28 октября, в Омске кареты «скорой помощи» с коронавирусными пациентами выстроились у здания регионального министерства здравоохранения. Причина — в больницах закончились койки для госпитализации. Позже губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что произошедшее демонстрирует сбой системы здравоохранения, и что власти проведут расследование инцидента.