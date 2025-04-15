FT: ЕС ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без выплаты штрафов

Европейский союз ищет юридически обоснованный способ разрыва долгосрочных контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы», — говорится в публикации Financial Times. По данным газеты, эта мера направлена на снижение зависимости от российских энергоресурсов.
Европейский союз планирует 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от российских энергетических ресурсов, сообщает Bloomberg. Изначально публикация дорожной карты была отложена, однако позже ее возобновили. Новый план будет нацелен на уменьшение импорта энергетики из России и, вероятно, предложит использование торговых механизмов, таких как квоты и пошлины. После презентации дорожной карты ожидается разработка соответствующего законодательства.
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