Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о теплых отношениях России и США

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Вэнс назвал «непродуктивной риторикой» выпады Зеленского в адрес США
Вэнс назвал «непродуктивной риторикой» выпады Зеленского в адрес США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Вашингтона о теплых отношениях с Россией являются абсурдными. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Абсурдно, что Зеленский говорит правительству США, благодаря которому сейчас держится все его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом заняли сторону России», — заявил Вэнс. Его слова приводит агентство Reuters.

Он также отметил, что такие заявления «очевидно контрпродуктивны» в рамках текущего конфликта. В том числе важно осознавать, где находятся стратегические красные линии для обеих сторон этого противостояния.

Ранее, 13 апреля, в интервью CBS Владимир Зеленский раскритиковал США за «теплую тональность диалога» с Россией, считая, что это идет в ущерб Украине и что в Штатах нет единой позиции в поддержке Киева. Несмотря на это, он поддержал идею президента США Дональда Трампа о возможности завершения конфликта на Украине за 24 часа.

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Обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Вашингтона о теплых отношениях с Россией являются абсурдными. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Абсурдно, что Зеленский говорит правительству США, благодаря которому сейчас держится все его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом заняли сторону России», — заявил Вэнс. Его слова приводит агентство Reuters. Он также отметил, что такие заявления «очевидно контрпродуктивны» в рамках текущего конфликта. В том числе важно осознавать, где находятся стратегические красные линии для обеих сторон этого противостояния. Ранее, 13 апреля, в интервью CBS Владимир Зеленский раскритиковал США за «теплую тональность диалога» с Россией, считая, что это идет в ущерб Украине и что в Штатах нет единой позиции в поддержке Киева. Несмотря на это, он поддержал идею президента США Дональда Трампа о возможности завершения конфликта на Украине за 24 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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