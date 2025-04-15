Адвокатам Шарлота* не удалось добиться оправдания певца по делу о реабилитации нацизма

Апелляционный суд подтвердил законность приговора певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденному на 5,5 лет по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщают СМИ.
«Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова приводит РИА Новости.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, передает RT. Гособвинение требовало 7 лет и 5 месяцев колонии общего режима, в то время как защита настаивала на оправдании, передает «Национальная служба новостей». Приговор обжаловали и прокурор, и защита. Шарлот, признал вину, заявив, что действовал неумышленно. Позже против него также были возбуждены новые дела за уничтожение паспорта РФ и возбуждение ненависти.
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