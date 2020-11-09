Главу МВД Владимира Колькольцева могут отправить в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Как сообщает канал, Колокольцев получил значительный удар от еще не утвержденного на должность министра транспорта Виталия Савельева. Глава «Аэрофлота» жестко раскритиковал позицию министра по нештрафуемым порогам и системе штрафных скидок. Савельев назвал такие опции «люфтами», от которых срочно нужно избавиться.
«Высока вероятность, что бывшие лоббисты Колокольцева решили пересмотреть его контракт», — пишет канал. Отмечается, что на пост министра есть несколько претендентов, среди которых одна неожиданная, а также несколько ожидаемых из структур МВД.
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