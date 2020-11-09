09 ноября 2020

Главу МВД России Колокольцева хотят отправить в отставку. На его пост есть несколько претендентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, колокольцев владимир
На пост Колокольцева есть несколько претендентов, среди которых одна неожиданная, и несколько ожидаемых из структур МВД Фото: Официальный сайт Президента РФ

Главу МВД Владимира Колькольцева могут отправить в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Как сообщает канал, Колокольцев получил значительный удар от еще не утвержденного на должность министра транспорта Виталия Савельева. Глава «Аэрофлота» жестко раскритиковал позицию министра по нештрафуемым порогам и системе штрафных скидок. Савельев назвал такие опции «люфтами», от которых срочно нужно избавиться.

«Высока вероятность, что бывшие лоббисты Колокольцева решили пересмотреть его контракт», — пишет канал. Отмечается, что на пост министра есть несколько претендентов, среди которых одна неожиданная, а также несколько ожидаемых из структур МВД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...