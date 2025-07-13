Путин признался, что отказался возглавить страну 25 лет назад

Президент России Владимир Путин 25 лет назад отказался принять предложение возглавить страну, поскольку считал себя неготовым к этой роли. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисты Павлу Зарубину.
«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — пояснил Путин в ответ на вопрос журналиста о разговоре с первым президентом России Борисом Ельциным. Цитата по ТАСС.
Российский лидер добавил, что в тот период перед страной стояли сложные и неотложные задачи, от решения которых зависело ее сохранение и развитие. Путин отметил, что задумывался о значении должности главы государства и возможностях справиться с поставленными целями. В частности, он подчеркнул, что размышлял о путях решения актуальных проблем и собственной способности эффективно их реализовать.
В конце декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочной отставке и передал полномочия президента Владимиру Путину, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Позднее Путин был избран президентом России на выборах в марте 2000 года.
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