В Ладоге пенсионеры устроили стрельбу в палаточном лагере из-за громкой музыки

В палаточном лагере на берегу Ладожского озера вблизи поселка Ларионово (Ленинградская область) пенсионеры устроили стрельбу. Произошло это после конфликта на фоне громкой музыки, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Полиция проводит проверку по факту конфликта в палаточном городке на Ладоге», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. По данным полиции, в ночь на 12 июля около 05:11 поступило сообщение о конфликте и выстрелах в палаточном городке. В ведомстве уточнили, что на берегу Ладожского озера отдыхали две компании — они расположились примерно в 200 метрах друг от друга. Между ними возник спор из-за громкой музыки в ночное время.
После неоднократных просьб сделать музыку тише 60-летний мужчина взял молоток и разбил акустическую систему, принадлежащую 45-летнему жителю Московской области. В потасовку вмешался еще один отдыхающий, 39-летний мужчина, который попытался защитить владельца колонки. Тогда второй пенсионер, также 60 лет, применил аэрозольное устройство «Добрыня» — предположительно, для самообороны.
За медицинской помощью никто обращаться не стал. Оба 60-летних мужчины были доставлены в отдел полиции и после опроса отпущены под обязательство о явке. «От жителя Московской области принято заявление о порче имущества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении МВД.
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