Депутат Госдумы обнаружил в Москве магазин с мухоморами

Депутат Спиридонов: в магазинах Москвы продают капсулы с ядовитыми мухоморами
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве в порошок из мухоморов продавали в форме БАДов
В Москве в порошок из мухоморов продавали в форме БАДов Фото:

В одном из магазинов Москвы обнаружили продукцию с ядовитыми мухоморами, которую продавали под видом биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Спиридонов.

«Мы заходим в магазин, продавцы напуганы, почему? Они изначально понимают, что замешаны в серых схемах, незаконных схемах. И пытаются уйти различными способами от ответственности», — заявил Спиридонов. По данным РЕН.ТВ, недобросовестные предприниматели разработали новый, более изощренный метод реализации запрещенных и крайне опасных мухоморов.

При этом приверженцы здорового образа жизни и альтернативной медицины зачастую игнорируют потенциальные риски, приобретая капсулы с порошком ядовитых грибов, которые не предназначены для употребления человеком. На упаковках грибных порошков указано «Только для наружного применения», однако внутри находятся капсулы с неизвестным содержимым. 

Во время контрольной закупки продавцы не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих безопасность продукта для внутреннего употребления. Проверка сертификатов показала, что они соответствуют требованиям для косметических средств, а не для пищевых добавок. По словам Спиридонова, торговля подобными продуктами нарушает законодательство РФ, поскольку мухомор считается токсичным грибом и может вызывать тяжелые отравления и психические расстройства.

В ходе рейда журналисты выяснили, что консультанты некоторых магазинов советуют покупателям способы употребления порошка мухомора, несмотря на запрет и отсутствие разрешительной документации. При этом продавцы уверяют покупателей в безопасности и даже лечебных свойствах продукта.

Эксперты предупреждают: употребление мухоморов опасно для здоровья и может привести к судорогам, психозам и летальному исходу при передозировке. В случае выявления нарушений в продаже подобных товаров торговым точкам и их владельцам грозит уголовная ответственность.

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В одном из магазинов Москвы обнаружили продукцию с ядовитыми мухоморами, которую продавали под видом биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Спиридонов. «Мы заходим в магазин, продавцы напуганы, почему? Они изначально понимают, что замешаны в серых схемах, незаконных схемах. И пытаются уйти различными способами от ответственности», — заявил Спиридонов. По данным РЕН.ТВ, недобросовестные предприниматели разработали новый, более изощренный метод реализации запрещенных и крайне опасных мухоморов. При этом приверженцы здорового образа жизни и альтернативной медицины зачастую игнорируют потенциальные риски, приобретая капсулы с порошком ядовитых грибов, которые не предназначены для употребления человеком. На упаковках грибных порошков указано «Только для наружного применения», однако внутри находятся капсулы с неизвестным содержимым.  Во время контрольной закупки продавцы не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих безопасность продукта для внутреннего употребления. Проверка сертификатов показала, что они соответствуют требованиям для косметических средств, а не для пищевых добавок. По словам Спиридонова, торговля подобными продуктами нарушает законодательство РФ, поскольку мухомор считается токсичным грибом и может вызывать тяжелые отравления и психические расстройства. В ходе рейда журналисты выяснили, что консультанты некоторых магазинов советуют покупателям способы употребления порошка мухомора, несмотря на запрет и отсутствие разрешительной документации. При этом продавцы уверяют покупателей в безопасности и даже лечебных свойствах продукта. Эксперты предупреждают: употребление мухоморов опасно для здоровья и может привести к судорогам, психозам и летальному исходу при передозировке. В случае выявления нарушений в продаже подобных товаров торговым точкам и их владельцам грозит уголовная ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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