Путин рассказал, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь

Президент России Владимир Путин написал свою знаменитую мюнхенскую речь самостоятельно во время перелета в Германию, полностью переписав текст, подготовленный помощниками. Об этом глава государства сообщил в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», — сообщил Путин, подчеркивая личное участие в подготовке ключевого выступления. Информацию об этом передает ТАСС.
Президент также отметил, что его выступление не было вызвано желанием обострять отношения с Западом или переходить к конфронтации. По словам Путина, Россия не может существовать иначе, кроме как открыто выражать свои позиции и озабоченности по вопросам международной безопасности. Он подчеркнул, что считал необходимым своевременно сформулировать эти опасения с трибуны международной конференции.
Мюнхенская речь Путина прозвучала на конференции по вопросам безопасности в 2007 году и вызвала широкий общественный резонанс. В своем выступлении российский лидер подверг резкой критике внешнюю политику США и концепцию однополярного мира, а также выразил обеспокоенность расширением НАТО и размещением элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.