Путин рассказал, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь

Путин: мюнхенскую речь я написал, пока летел в самолете
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Путин заявил, что готовил свою мюнхенскую речь сам, пока летел на конференцию в Германию
Путин заявил, что готовил свою мюнхенскую речь сам, пока летел на конференцию в Германию Фото:

Президент России Владимир Путин написал свою знаменитую мюнхенскую речь самостоятельно во время перелета в Германию, полностью переписав текст, подготовленный помощниками. Об этом глава государства сообщил в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», — сообщил Путин, подчеркивая личное участие в подготовке ключевого выступления. Информацию об этом передает ТАСС.

Президент также отметил, что его выступление не было вызвано желанием обострять отношения с Западом или переходить к конфронтации. По словам Путина, Россия не может существовать иначе, кроме как открыто выражать свои позиции и озабоченности по вопросам международной безопасности. Он подчеркнул, что считал необходимым своевременно сформулировать эти опасения с трибуны международной конференции.

Мюнхенская речь Путина прозвучала на конференции по вопросам безопасности в 2007 году и вызвала широкий общественный резонанс. В своем выступлении российский лидер подверг резкой критике внешнюю политику США и концепцию однополярного мира, а также выразил обеспокоенность расширением НАТО и размещением элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.

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Президент России Владимир Путин написал свою знаменитую мюнхенскую речь самостоятельно во время перелета в Германию, полностью переписав текст, подготовленный помощниками. Об этом глава государства сообщил в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», — сообщил Путин, подчеркивая личное участие в подготовке ключевого выступления. Информацию об этом передает ТАСС. Президент также отметил, что его выступление не было вызвано желанием обострять отношения с Западом или переходить к конфронтации. По словам Путина, Россия не может существовать иначе, кроме как открыто выражать свои позиции и озабоченности по вопросам международной безопасности. Он подчеркнул, что считал необходимым своевременно сформулировать эти опасения с трибуны международной конференции. Мюнхенская речь Путина прозвучала на конференции по вопросам безопасности в 2007 году и вызвала широкий общественный резонанс. В своем выступлении российский лидер подверг резкой критике внешнюю политику США и концепцию однополярного мира, а также выразил обеспокоенность расширением НАТО и размещением элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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